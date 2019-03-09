В браузерной версии Skype появились новые функции
Вашингтон, 9 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Компания Microsoft выпустила крупное обновление для браузерной версии приложения Skype. Об этом сообщается на сайте приложения.
(сс) Tim Gouw
Звонок по Skype
В браузерной версии приложения для текстовой, голосовой и видеосвязи появились следующие возможности:
- Появилась возможность совершения HD-видеозвонков.
- Добавлена функция записи разговоров.
- Обновлена панель уведомлений, которая поможет отследить ответы на ваши сообщения и упоминания в групповых беседах.
- Появилось специальное поле для поиска сообщений в текущем разговоре.
- Введена галерея для разговоров, в которой будут отображаться все изображения, отправленные в чате.
Отмечается, что новая версия Skype работает только с последними версиями браузеров Google Chrome и Microsoft Edge.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля были зафиксированы множественные сбои в работе приложения Skype. Пользователи не могли войти в программу, также возникали проблемы при обмене текстовыми сообщениями и голосовых звонках.