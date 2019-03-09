Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Дорожные аварии с участием нескольких автомобилей произошли в Петербурге и Ленобласти 9 марта в условиях штормового ветра, сопровождаемого сильной метелью. Кроме того, в регионе падают деревья, дорожные знаки и плохо закрепленные конструкции.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель в Санкт-Петербурге

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на Приморском шоссе в районе Горской (вблизи дамбы) движение перекрыто из-за столкновения около десяти машин. Идет проверка по факту ДТП.

«Около станции Горская на Приморском шоссе, в сторону СПб, ДТП из восьми машин. Все полосы перекрыты. Нет движения уже 50 минут. Объезжайте», — пишут очевидцы в соцсетях.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» имеется информация о двух ДТП, участниками которых стало шесть автомобилей, на федеральной трассе «Сортавала». «В настоящее время в связи с ДТП проезд на участке затруднен, имеется автомобильный затор в сторону Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе дорожного предприятия.

В связи с ухудшением погодных условий и ДТП на участке автодороги А-121 «Сортавала» от КАД Санкт-Петербурга до деревни Скотное скорость движения транспорта ограничена до 70 км/ч. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

По прогнозу петербургского гидрометцентра, 9 марта в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 17−22 м/с. В течение дня прогнозируется мокрый снег, местами дождь. Температура воздуха от нуля до плюс 2 градусов.

Одновременно зафиксировано несколько случаев падения деревьев на автомобили. О пострадавших не сообщается.