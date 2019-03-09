Москва, 9 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации назвало профессии, обладателям которых легче всего найти работу. Соответствующий материал публикует телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

По данным Минтруда, быстрее других найти работу с помощью службы занятости могут медицинские работники.

На втором месте по скорости нахождения вакансий оказались квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, а также в области электротехники и электроники, металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

На третьем месте оказались работники служб, которые занимаются охранной деятельностью, будь то охрана граждан или собственности.

Сложнее всего найти работу тем, кто не обладает какой-либо квалификацией.