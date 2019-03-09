Массовое ДТП с участием более 30 машин произошло под Санкт-Петербургом
Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием около 30 автомобилей произошло под Санкт-Петербургом на трассе «Сортавала». Об этом 9 марта сообщает новостной портал «Невские новости» со ссылкой на информацию от очевидцев.
Сообщается, что серия столкновений автотранспортных средств произошла около 11 часов утра на трассе «Сортавала» недалеко от развязки с Кольцевой автодорогой на въезде в Санкт-Петербург, рядом с торговым центром «Мега Парнас».
Из-за массового ДТП на автодороге произошёл затор, растянувшийся, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» почти на семь километров.
Информация о пострадавших и о причинах аварий пока не поступала.
Стоит отметить, что Санкт-Петербург оказался сегодня во власти снежного шторма. На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдается гололедица, видимость значительно снижена.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на Ленинградском шоссе в Москве.