Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием около 30 автомобилей произошло под Санкт-Петербургом на трассе «Сортавала». Об этом 9 марта сообщает новостной портал «Невские новости» со ссылкой на информацию от очевидцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Транспортный коллапс

Сообщается, что серия столкновений автотранспортных средств произошла около 11 часов утра на трассе «Сортавала» недалеко от развязки с Кольцевой автодорогой на въезде в Санкт-Петербург, рядом с торговым центром «Мега Парнас».

Из-за массового ДТП на автодороге произошёл затор, растянувшийся, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» почти на семь километров.

Информация о пострадавших и о причинах аварий пока не поступала.

Стоит отметить, что Санкт-Петербург оказался сегодня во власти снежного шторма. На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдается гололедица, видимость значительно снижена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на Ленинградском шоссе в Москве.