Токио, 9 марта, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Представители правительства Японии не достигли решения о строительстве Международного линейного коллайдера (ILC) с Международным комитетом будущих ускорителей (ICFA). Об этом сообщает журнал PhysicsWorld.

(сс) andreas160578 Чертеж

Проект международного линейного коллайдера ILC разрабатывается с 2012 года. Планируется, что принимающей стороной выступит Япония, и установка будет размещена в регионе Тохоку на острове Хонсю.

Ожидалось, что японское правительство примет решение о размещении ILC 7 марта, однако договорённость не была достигнута. Правительство выдвинуло ряд условий, включая расширение международного финансирования проекта и достижение консенсуса по вопросу о необходимости строительства этой установки в научном сообществе Японии.

Физики по-разному оценили решение японского правительства. Хитоси Мурояма из Института Физики и Математики Вселенной (Япония) сообщил, что заявление правительства свидетельствует о заинтересованности в проекте.

Однако Брайан Фостер из Оксфордского университета (Великобритания) заявил, что «разочарован» этим заявлением.

«Трудно убедиться, что японское правительство серьезно относится к этому. Такая задержка решения кажется типичным японским способом сказать «нет», — отметил Фостер.

Филип Берроуз из Оксфордского университета и Джон Эллис из Королевского колледжа Лондона добавили, что альтернативой проекта ILC может стать строительство компактного линейного коллайдера (CLIC), идея которого сейчас прорабатывается в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в ЦЕРН рассказали о планах по строительству Будущего циклического коллайдера (FCC). Планируется, что строительство нового ускорителя будет начато не ранее 2040 года.