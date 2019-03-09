Красноярск, 9 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Российская фигуристка Станислава Константинова стала обладательницей бронзовой награды в индивидуальном разряде у женщин на зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

(сс) manfredrichter Фигуристка

Первое место завоевала представительница Японии Маи Михара, набравшая 220, 68 очков по итогам исполнения двух программ. На втором месте казахская воспитанница тренера Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева с результатом 214,77 баллом.

Третий результат Константиновой составил 205,91 балла после исполнения короткой и произвольной программ.

Отметим, ранее в текущем сезоне Станислава Константинова заняла четвертое место на чемпионате России, проходившем в Саранске и также заняла четвертое место на чемпионате Европы.