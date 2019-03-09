Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу в своем штормовом предупреждении в 12:50 мск сообщило, что в Северной столице 9 марта ожидается дальнейшее усиление юго-западного, западного ветра скоростью до 17−22 м/с. Ранее прогнозировался ветер до 20 м/с.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость в метель

Из-за штормового ветра, сопровождаемого сильной метелью, петербургский аэропорт «Пулково» временно прекратил прием и отправление авиарейсов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержаны несколько рейсов в Москву, а также рейсы в Сочи, Хельсинки, Краснодар, Калининград, Новосибирск. Наиболее длительные задержки вылета уже составляют около часа.

Аэропорт оказался недоступен и для прилета. Последний по времени самолет прибыл в «Пулково» в 10:45 мск из Ростова-на-Дону. Последующие рейсы перенаправлены в другие аэропорты, в частности, в Москву, задержаны или вовсе отменены.

Напомним, из-за угрозы наводнения закрыт комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — дамба в Финском заливе.

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