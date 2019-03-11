Ванкувер, Канада, 9 марта, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Российская скелетонистка Елена Никитина заняла пятое место на чемпионате мира по бобслею и скелетону в Уистлере (Канада), сообщает 9 марта Sport 24.

(сс) 121a0012. wikimedia.org Елена Никитина

Все три призовые места заняли немецкие спортсменки. Тина Херман стала обладательницей Кубка мира с результатом 3 минуты 33,06 секунды по итогам всех попыток. Второй стала Жаклин Лёллинг с отставанием +0,38 секунды от времени победителя, третьей — София Грибель с отставанием +1,17 секунды.

Пятое время Елены Никитиной составило +2,03 секунды отставания от времени лидера. Ещё одна российская спортсменка — Юлия Канаткина, стала седьмой в общем зачете с отставанием +2,37 секунды от времени победителя.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее на соревнованиях в канадском Уистлере российский скелетонист Никита Трегубов стал вторым на первенстве мира, а обладатель Кубка мира прошлого года — российский спортсмен Александр Третьяков, шестым в общем зачете. Обладателем Кубка мира нынешнего сезона стал латвиец Мартинс Дукурс.