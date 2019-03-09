Вена, 9 марта, 2019, 12:22 — ИА Регнум. В германском городе Мюнхен скончалась бывшая «Юная Мисс Вселенная» — гражданка Нидерландов Лотте ван дер Зее, которая была удостоена этого титула в 2017 году. Об этом сегодня, 9 марта, пишет The Sun.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ангел

19-летняя ван дер Зее отдыхала вместе со своей семьей на австрийском лыжном курорте. В ночь перед смертью Лотте встречалась с друзьями, была весела и не жаловалась на здоровье.

Однако утром она не вышла к завтраку и пожаловалась на плохое самочувствие. Вскоре у ван дер Зее произошел сердечный приступ. Медики погрузили её в искусственную кому.

Однако спасти жизнь ван дер Зее медикам не удалось — она скончалась накануне своего 20-летия — 6 марта.

Врачи выясняют, из-за чего у ван дер Зее произошел сердечный приступ.