Коломна, Московская область, 9 марта, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате пожара в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Коломне в Московской области. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС в 10:25. Возгорание произошло в микрорайоне Щурово по адресу 1-й Юбилейный проезд в городском округе Коломна. Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

К ликвидации пожара привлекались 23 человека личного состава и восемь единиц спецтехники.

В результате пожара пострадали пять человек. Один из пострадавших получил ожоги. ещё четыре человека отравились продуктами горения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Из жилого дома были спасены 16 жильцов. Для эвакуации людей применялись выдвижные лестницы.

Причины и обстоятельства возникновения пожара уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожаров в Ростовской области. Всего в Ростовской области за сутки огнеборцами было ликвидировано 12 пожаров.