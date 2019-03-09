Вашингтон, 9 марта, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Совокупный объём накопителей на жёстких дисках (HDD) и твердотельных накопителей (SSD), поставленных в 2018 году, составил 912 эксабайт (1018 байт). Об этом свидетельствует отчёт компании TrendFocus.

(сс) bohed Жесткий диск

Эксперты посчитали, что по сравнению с 2017 годом совокупный объём накопителей, поставленных в 2018 году, вырос на 21,4%. При этом выручка производителей электронных накопителей данных снизилась и составила $46,38 млрд. Сокращение выручки производителей связано с быстрым снижением цен на накопители SSD.

«Снижение цен на HDD-накопители оставалось разумным на протяжении всего года, однако цены на SSD-накопители упали с рекордно высоких значений в начале года до крайне низких в конце», — отметил директор аналитической компании Марк Гинен.

По данным экспертов, продажи SSD-накопителей в 2018 году выросли на 45%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года эксперты компании IDC представили прогноз, согласно которому общий объём всех электронных хранилищ данных будет удвоен в период с 2018 по 2023 год.