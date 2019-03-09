Красноярск, 9 марта, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Сборная команда России по биатлону выиграла золотые награды в одиночной смешанной эстафете на зимней универсиаде в Красноярске, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

Krsk2019.ru Болельщики. Зимняя Универсиада-2019

В составе российской сборной выступили Александр Дедюхин и Валерия Васнецова.

Победное время российских спортсменов составило 42 минуты 53, 4 секунды при четырех штрафных кругах и 17 дополнительных патронах.

Второе место у чешской смешанной сборной с отставанием +6,5 секунды от лидеров, одним штрафным кругом и 17 дополнительными патронами. На третьем — команда Франции, чье отставание от времени победителей составило +51,8 секунды с пятью штрафными кругами и 10 дополнительными патронами.

Отметим, эта награда стала 30-й золотой медалью в активе сборной России на зимней Универсиаде. Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужская сборная команда России стала обладательницами золотых наград в мужской лыжной эстафете 4×7,5 км на Универсиаде в Красноярске.