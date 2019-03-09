Киев, 9 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 7 марта, политики и эксперты обсуждают скандал между Украиной и Австрией, связанный с решением официального Киева запретить въезд в страну журналисту австрийского общественного вещания ORF Кристиану Вершютцу.

(сс) Jovaughn Stephens Журналисты

ИА REGNUM напоминает, что первый заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила, что Вершютцу запретили въезд на Украину «из-за использования им в своей практике штампов кремлевской пропаганды». Решение Киева резко возмутило Вену — Федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел республики Австрия Карин Кнайсль осудила запрет и призвала украинскую власть его отменить. Более того, оказалось, что Кнайссль намерена вынести вопрос запрета въезда австрийского журналиста на Украину на обсуждение министров иностранных дел ЕС.

«Резкая международная реакция, которая последовала после запрета на въезд корреспондента австрийского канала ORF Кристиана Вершюца, показывает, что Европа, к которой так любят на словах апеллировать представители украинской власти, больше не желает мириться с систематическими нарушениями свободы слова и политическим преследованием журналистов», — заявил в комментарии журналистам председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик отметил, что неоднократно встречался с Вершюцем, давал ему интервью.

«Могу охарактеризовать его как опытного, объективного и самоотверженного журналиста, который лично собирает материалы для своих сюжетов, в том числе и на территориях республик Донбасса, не понаслышке знаком с конфликтом на Востоке Украины, и ориентируется в этой теме», — добавил Медведчук.

Он напомнил, что в глазах европейского сообщества еще свежи скандалы с попытками закрыть оппозиционные каналы 112 и NewsOne, регулярно проводимыми у неугодных журналистов обысками, введением цензуры на украинском общественном телевидении, а именно провал отбора на Евровидении.

«А сейчас украинские силовики замахнулись на введение цензуры на австрийском общественном телевидении! Эти их действия — невероятное сочетание маразма и тупости», — считает Медведчук.

«Разумеется, международная реакция на подобное дипломатическое хамство будет самой жесткой, наносящей прямой ущерб имиджу Украины. Посол Украины в Австрии уже вызван в МИД. Но ни клоун Климкин, по недоразумению занимающий пост министра иностранных дел, ни другие чиновники, стоящие за этим решением не понесут политической ответственности. Они привыкли, что за их ошибки должна расплачиваться наша страна, а не они», — уверен политик.

ИА REGNUM отмечает, что министерство иностранных дел Австрии вызовет на будущей неделе посла Украины в Вене Александра Щербу «на беседу» из-за решения украинских властей запретить въезд Вершюцу.

Еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Хан призвал Украину «уважать свободу СМИ» и дать разъяснения случившемуся. В ОБСЕ также предлагают украинским властям пересмотреть свое решение относительно австрийского журналиста.