Торонто, Канада, 9 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В НХЛ названы три первые звезды игрового дня лиги, среди которых нет ни одного игрока из России. Имена лучших хоккеистов опубликованы 9 марта на официальном сайте НХЛ.

(сс) Doug Kerr Александр Барков

На первом месте финский капитан и нападающий клуба «Флорида Пантерз» Александр Барков, который сделал пять результативных передач в игре его команды с хоккеистами «Миннесота Уайлд», закончившейся со счетом 6:2 в пользу «Флориды».

Второй звездой дня в НХЛ стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брейден Холтби, который оставил свои ворота в неприкосновенности в матче его команды с клубом «Нью-Джерси Девилз», закончившемся со счетом 3:0 в пользу столичной американской команды.

Третьей звездой дня признан коллега Баркова по клубу Джонатан Юбердо, набравший в том же матче 4 (1 шайба + 3 результативные передачи) очка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате проигрыша команды «Монреаль Канадиенс» клубу «Анахайм Дакс», хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтинг» первыми в сезоне вышли в плей-офф Кубка Стенли нынешнего сезона.