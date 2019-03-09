Ростов-на-Дону, 9 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате двух пожаров в Ростовской области. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Первый пожар произошёл в Сальском районе, второй по — в Обливском районе Ростовской области.

В Сальском районе возгорание произошло в посёлке Степной Курган на улице Победы в двухэтажном жилом доме. Информация о пожаре была получена в ГУ МЧС по региону в 15:44 (мск). Для ликвидации пожара были привлечены шесть человек личного состава и три единицы спецтехники.

Пожар площадью 16 кв. метров был оперативно ликвидирован уже через 15 минут, в 15:49. Но, несмотря на оперативность пожарных, при пожаре погиб мужчина 66-ти лет.

Второй пожар, унёший жизнь человека, произошёл в Обливском районе в станице Обливская на улице Семашко в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС по региону в 06:30 (мск). Для ликвидации пожара привлекались четыре человека личного состава и две единицы техники.

Площадь пожара составила 56 кв. метров. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных возгорание было полностью ликвидировано за 14 минут, в 06:44 (мск). К сожалению, не удалось избежать жертв. В результате пожара погиб мужчина 55-ти лет.

В качестве основной причины возникновения пожаров в ГУ МЧС названо несоблюдение правил противопожарной безопасности. По факту гибели людей ведётся расследование, устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.

Всего за минувшие сутки, по данным ГУ МЧС по Ростовской области, в регионе было ликвидировано 12 пожаров, спасено 25 человек.

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