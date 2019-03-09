Домодедово, Московская область, 9 марта, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В одном из кафе в Домодедовском районе Московской области произошла стрельба. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

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По данным полиции, владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, которые отмечали Международный женский день. Точные причины произошедшего уточняются.

В результате стрельбы огнестрельные ранения получили три человека. Ещё двое получили травмы головы. Все пятеро пострадавших госпитализированы.

Полиция разбирается в произошедшем.