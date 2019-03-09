Красноярск, 9 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Российская мужская сборная команда стала обладательницами золотых наград в мужской лыжной эстафете 4×7,5 км на зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

Krsk2019.ru Лыжная эстафета 4×7,5 км. Зимняя Универсиада-2019

Победное время российской сборной составило 1 час 15 минут 22,2 секунды.

Вторыми финишировали спортсмены из Казахстана, чье отставание от победителей составило +1 минуту 26,6 секунды. Третьей стала финская сборная с результатом +1 минута 46,9 секунды к времени лидера.

Отметим, эта золотая награда стала 29-й для России на зимней Универсиаде в Красноярске и, выиграв её, российская команда повторила свое достижение зимней Универсиады 2017 года в Казахстане, когда российские спортсмены также завоевали 29 медалей из золота в общем зачете соревнований.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская сборная команда по горным лыжам завоевала серебряные медали зимней Универсиады в Красноярске в параллельной командной гонке.