Шанхай, Китай, 9 марта, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Американская компания Tesla заключила соглашение с китайскими банками о получении кредита для строительства завода по производству электромобилей в Шанхае. Об этом сообщает Reuters.

(сс) Holger Link Шанхай. Китай

Согласно документам, которые компания Tesla направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, кредит в размере до 3,5 млрд юаней ($521 млн) будет предоставлен рядом китайских банков, включая China Construction Bank Corporation, Agricultural Bank of China Limited, Commercial Bank of China Limited и Shanghai Pudong Development Bank.

Строительство завода Tesla в Шанхае было начато в январе 2019 года. Ожидается, что строительство будет завершено в мае этого года.

В Tesla рассказали, что общие затраты на строительство завода в Шанхае составят около $2 млрд.

Издание отмечает, что производство электромобилей в Китае позволит компании из США снизить потери от торговой войны между странами. Также новый завод укрепит позиции Tesla по отношению к китайским производителям электрокаров, таких как Nio Inc, Byton и XPeng Motors.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта компания Tesla объявила о закрытии собственных салонов и переводе всех продаж в онлайн. В компании отметили, что переход к новой модели продаж позволит уменьшить стоимость электромобилей.