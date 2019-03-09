Даллас, США, 9 марта, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Немецкий нападающий баскетбольной команды «Даллас Маверикс» Дирк Новицки вышел на третье место в НБА по количеству сыгранных матчей в ассоциации, сообщает 9 марта официальный twitter НБА.

(сс) Keith Allison Дирк Новицки

Встреча «Даллас Маверикс» с командой «Ораландо Мэджик» стала 1505-м матчем в НБА в карьере немецкого баскетболиста. Немецкий игрок обошел по данному показателю бывшего разыгрывающего команды «Юта Джазз» Джона Стоктона и находится на третьем месте. Больше Новицки играли в НБА только Карим Абдул-Джаббар (1560 матчей) и Роберт Пэриш (1611).

В игре с «Орландо» Дирк Новицки провел на паркете 15 минут в общей сложности и за это время набрал 15 очков, 5 подборов и сделал одну результативную передачу.

Отметим, как сообщало, клуб «Даллас Маверикс» проиграл в выездном матче регулярного сезона НБА команде «Орландо Мэджик» со счетом 111:106.