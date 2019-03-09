Прага, 9 марта, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате стрельбы, устроенной мужчиной в больнице города Праги в Чехии. Об этом 9 марта сообщает новостной портал cznews.info.

(сс) Marcel MadJo de Jong Чешская полиция

По поступившей информации, инцидент произошёл 8 марта в пражской больнице в районе Винограды. Один из пациентов отделения гематологии начал стрелять по своим соседям по палате.

Мужчине удалось ранить двух человек, прежде, чем его сумели обезвредить и обезоружить медсёстры отделения.

Один из раненых был срочно переведён в реанимационное отделение. Позднее пострадавших перевели в другое здание медучреждения.

Стрелявший злоумышленник задержан сотрудниками полиции. По факту ЧП начато расследование. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке в Москве, в результате которой пострадали три человека. Пострадавшие получили ножевые и огнестрельные ранения.