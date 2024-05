Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 11:02 — ИА Регнум. 26 марта на сцене Мариинского-2 должна состоятся мировая премьера балета на музыку легендарной рок-группы The Rolling Stones. Проюссером и художественным руководителем проекта выступает сам Мик Джаггер. Это своего рода подарок своей возлюбленной балерине Мелани Хамрик. Композиция Porte Rouge будет показана на вечере «Творческая мастерская молодых хореографов» в рамках фестиваля балета «Мариинский». Уже известно, что в представлении будут использованы такие хиты группы как You Can’t Always Get What You Want, Paint It Black и She’s a Rainbow.