Донецк, 9 марта, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за то, что он сделал им замечание относительно распития алкогольных напитков. Об этом сегодня, 9 марта, сообщил журналистам официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пьяные солдаты

По словам Басурина, инцидент произошёл 6 марта в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Во время ночного обхода командир взвода первого батальона лейтенант Слобода обнаружил пятерых украинских солдат, которые распивали алкогольные напитки.

Офицер сделал солдатам замечание и потребовал прекратить нарушать устав, но никакой реакции на его слова не последовало. Затем завязалась словесная перепалка, в ходе которой двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли лейтенанта Слободу.

Басурин отметил, что это далеко не первый подобный случай, однако командование ВСУ такие инциденты не фиксирует, чтобы не афишировать тот беспредел, который творится в украинской армии.