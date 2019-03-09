Тампа, США, 9 марта, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В результате проигрыша хоккеистов «Монреаль Канадиенс» команде «Анахайм Дакс» в заключительном матче игрового дня НХЛ, лидер восточной конференции лиги — клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» первым в сезоне квалифицировался в плей-офф Кубка Стэнли текущего сезона.

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг»

Это пятый выход «Тампы» в плей-офф НХЛ за последние шесть лет и на этот раз команда сделала это за 68 матчей сезона. Меньше — 67 матчей перед выходом в плей-офф, потребовалось клубу «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2009/10. Последний раз команда завоевала Кубок Стэнли в сезоне 2003/04, а в сезоне 2014/15 клуб вышел в финал чемпионата НХЛ, однако уступил «Чикаго».

Напомним, клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» является лидером как восточной конференции, так и в общем зачете НХЛ, набрав 106 очков в 68 матчах текущего сезона и опережая идущий на втором месте на востоке «Бостон» на 15 очков.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, команда «Анахайм Дакс» разгромила клуб «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ со счетом 8:2.