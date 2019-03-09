Донецк, 9 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Десять раз за ушедшие сутки был нарушен режим прекращения огня украинскими военнослужащими. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел со стороны ВСУ

В ходе обстрелов территории ДНР украинские войска применяли следующее запрещённое вооружение: гранатомёты, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие, а также снайперское оружие.

Под обстрелами со стороны боевиков ВСУ оказались следующие населённые пункты: Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Донецк (Вольво-центр), Докучаевск, Куликово, Украинское, Ленинское, Коминтерново.

В результате обстрелов никто из мирного населения и военнослужащих ДНР не пострадал. Повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

За сутки при обстрелах территории ДНР украинские войска применили 91 единицу боеприпасов.

Напомним, что возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня или «весеннее перемирие» вступило в силу на территории Донбасса с 00:00 часов 8 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти нарушениях режима «весеннего перемирия» войсками Украины. При этом стоит отметить, что первое нарушение было зафиксировано через пять минут после вступления в силу «весеннего перемирия».