Москва, 9 марта, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Запуск четвёртого космического орбитального аппарата серии «Благовест» с космодрома Байконур запланирован на 17 мая, сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Байконур

Спутники связи тяжёлого класса системы «Благовест» запускаются в интересах Минобороны России. После запуска четвёртого спутника группировка «Благовест» будет полностью сформирована.

По данным источника, запуск, запланированный на 17 мая, будет осуществлён с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый спутник системы «Благовест» был запущен в августе 2017 года, второй — в апреле 2018 года, третий — в декабре 2018 года.