Красноярск, 9 марта, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Российская сборная команда по горным лыжам завоевала серебряные медали зимней Универсиады в Красноярске в параллельной командной гонке, сообщает 9 марта Sport 24.

Krsk2019.ru Болельщики. Зимняя Универсиада-2019

В составе российской сборной выступили Никита Алёхин, Софья Крохина, Денис Воробьёва и Екатерина Ткаченко, которые уступили в финале сборной Австрии со счетом 1:3. Третье место заняла сборная команда Швеции, которая победила сборную Чехии в споре за трете место.

Отметим, теперь в копилке российской сборной команды на зимней Универсиаде в Красноярске 82 медали, из которых 29 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые. Сборная России является абсолютным лидером в общем медальном зачете.