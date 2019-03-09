Краснодар, 9 марта, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае воспитательница одного из частных детских садов забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сегодня, 9 марта, пишет портал «Блокнот».

(сс) adibalea Ребенок

Воспитательница возвращалась в пятью детьми с прогулки, но в подъезд здания, в котором расположен детский сад, она завела только четверых детей. Один из мальчиков остался на улице. Случайная прохожая увидела это. Она взяла мальчика на руки и последовала за группой в подъезд.

Там воспитательница не смогла сразу опознать ребенка. В итоге со словами «вроде наш», она забрала его в детский сад.

Власти пока никак не отреагировали на данный инцидент.

Стоит отметить, что мать мальчика позднее опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram заявление, в котором сказано, что у нее нет претензий к воспитательнице и детскому саду. Она отметила, что её сын ходит в данный детский сад с удовольствием и возвращается оттуда «чистым, сытым и счастливым».