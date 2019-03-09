Москва, 9 марта, 2019, 10:33 — ИА Регнум. 20 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах города Москвы. Об этом 9 марта сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры ожидают свои рейсы

Больше всего авиарейсов было отменено в аэропорту «Домодедово». Здесь были отменены семь авиарейсов, задержан один.

По количеству задержаных рейсов лидерство у аэропорта Шереметьево. Здесь задержано пять авиарейсов, отменён один. И в аэрпорту Внуково равное кличество задержаных и отменёных авиарейсов — три задержано и три отменено.

Информация о возможных причинах задержек и отмен авиарейсов пока не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отменах и задержках авиарейсов в аэропортах Москвы 8 марта. В праздничный день было отменено либо задержано 20 авиарейсов.