Киев, 9 марта, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что нынешняя украинская власть проиграла борьбу с коррупцией и должна признать свое поражение. Об этом Рабинович заявил в эфире телеканала «112».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Куда деваются деньги?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и без того непростая ситуация с коррупцией на Украине многократно ухудшилась после государственного переворота в феврале 2014 года.

Западные страны, которые кредитуют Украину, постоянно требуют от Киева усилий в борьбе с коррупцией, так как те целевые кредиты, что получает Украина, практически всегда разворовываются. Условием получения новых кредитов Запад ставит Украине создание эффективной системы борьбы с коррупцией. До сих пор все эти антикоррупционные потуги ничем не увенчались.

«Мы создали много антикоррупционных органов, они мощно проработали этот год, и количество поступивших денег в бюджет от всей борьбы с коррупцией — семь тысяч долларов», — рассказал Рабинович.

Он отметил, что будь он на месте власти, то совершил бы самоубийство.