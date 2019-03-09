Окленд, США, 9 марта, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Баскетболисты «Годен Стэйт Уорриорз» нанесли поражение с сокрушительным счетом команде клуба «Денвер Наггетс» в матче между двумя лидерами западной конференции НБА, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

(сс) stevothedevo Паркет «Оракл-центра»

Игра, на которую пришло 19.596 зрителей, проходила на паркете «Оракл-центра» в Окленде и завершилась победой хозяев с разгромным для гостей счетом 122:105.

Наиболее результативным игроком встречи оказался атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, сумевший набрать за матч 39 очков. Его коллега по команде Кевин Дюрант набрал 26 очков за время игры.

У «Денвера» самым результативным стал сербский центровой команды Никола Йокич, на его счету 16 очков.

Отметим, итог игры отразил текущую ситуацию в западной конференции НБА и не отразился на положении команд. «Годен Стэйт Уорриорз» продолжают оставаться в лидерах запада с разницей побед-поражений 44−20, а «Денвер» также продолжает идти вторым с показателем 43−21.