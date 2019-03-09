Индиан-Уэллс, США, 9 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Американская теннисистка Слоан Стивенс проиграла во втором круге теннисного турнира в Индиан-Уэллс представительнице Швейцарии Штефани Фогеле. Об этом 9 марта сообщает Sport 24.

(сс) Pulv Слоан Стивенс

Американка проиграла Фогеле в двух сетах со счетом 6:3, 6:0.

Соперницы провели на корте 1 час 8 минут. За это время Стивенс ни разу не подала навылет, дважды ошиблась при подаче и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 возможных. Её соперница за это же время четыре раз подала навылет, также два раза ошиблась при подаче и смога реализовать 5 из 9 возможных брейков.

При этом Фогеле увеличила отрыв в счете личных встреч теннисисток до 5:1.

Отметим, в третьем туре соперницей швейцарской теннисистки станет представительница Канады Бьянка Андрееску.