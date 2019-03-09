Москва, 9 марта, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека пострадали в результате массовой драки на Белореченской улице в Москве. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

По предварительной информации, инцидент произошёл в ночь на 9 марта на улице Белореченской в Москве. По неизвестным пока причинам возник конфликт, переросший в массовую драку. Участники драки применяли травматическое оружие и ножи.

Были ранены, как минимум, четыре человека. Один пострадавший получил огнестрельное ранение, ещё три человека — ножевые ранения. Все пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

По факту массовой драки начата доследственная проверка. Сотрудники полиции в данное время выясняют причины и обстоятельства возникшего конфликта, число и личности участников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух массовых драках, которые произошли в течение суток в Швеции. В первой драке приняли участие около 90 человек, во второй — около 100 человек. Полиция предполагает, что причиной драки мог стать конфликт между двумя группировками.