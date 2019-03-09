Омск, 9 марта, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Создание Института радиофизики и физической электроники в Омске входит в ближайшие планы Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), заявил председатель президиума СО РАН академик Валентин Пармон на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым. Об этом сообщает пресс-служба СО РАН.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Омск

Председатель президиума СО РАН и губернатор Омской области подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию ряда совместных проектов в области радиофизики, физической электроники, химии, а также в сфере развития цифровой экономики. Ещё одним направлением развития сотрудничества станет работа по интеграции институтов науки и высшего образования, что поможет в подготовке высококвалифицированных кадров для региона.

Валентин Пармон рассказал о планах СО РАН по созданию Института радиофизики и физической электроники. Планируется, что институт будет создан в рамках структуры омского научного центра СО РАН.

«В этом году планируется открыть лабораторию, на это выделяются средства и ставки сотрудников. Наша задача создать именно ядро института, вокруг которого будет наращиваться остальная инфраструктура», — отметил академик Пармон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года совет старейшин СО РАН обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в планы федерального правительства по передаче собственности новосибирского Академгородка новой структуре. В СО РАН считают, что лишение права прямого оперативного управление имущества поставит под вопрос реализацию проектов развития территории Новосибирского научного центра.