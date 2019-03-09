Киев, 9 марта, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что президент республики Петр Порошенко готовится к побегу из страны. Об этом 7 марта сообщает украинский портал «Главред».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Побег

По мнению экс-министра, Порошенко специально затягивает войну в Донбассе ради получения коррупционных доходов. Так, доходы действующего президента Украины в 2018 году увеличились в 82 раза.

Лановой также отметил, что у него есть информация о намерении Порошенко продать судостроительный завод «Кузница на Рыбальском».

Всё это, по мнению бывшего чиновника, позволяет сделать вывод о подготовке бегства Порошенко из страны, так как шансов выиграть выборы у него нет.