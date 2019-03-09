Новый Орлеан, США, 9 марта, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Баскетболисты «Торонто Рэпотрс» нанесли разгромное поражение клубу «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 9 марта Sport 24.

(сс) Luke «Торонто Рэпотрс»

Игра, прошедшая на площадке «Смути Кинг-центра» в Новом Орлеане, завершилась победой гостей с разгромным счетом 127:104.

Наиболее результативным игроком встречи стал нападающий «Торонто» Кавай Леонард, набравший 31 очко за время игры. Его партнёр по клубу Кайл Лоури записал на свой счет дабл-дабл в матче с 13 очками и 12 голевыми передачами, ещё один дабл-дабл оформил коллега Леонарда и Лоури Серж Ибаки с 12 очками и 11 подборами.

Самым результативным игроком «Нью-Орлеана» оказался Фрэнк Джонсон, на счету которого 20 набранных в матче очков.

Отметим, по итогам игры «Торонто» с разницей побед-поражений 47−19 находится на втором месте восточной конференции НБА. «Нью-Орлеан» с показателем 30−38 на двенадцатой строчке запада.