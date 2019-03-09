Анахайм, США, 9 марта, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

Талисман хоккейного клуба «Анахайм Дакс» с флагом США

Встреча проходила на льду «Хонда-центра» в Анахайме и закончилась победой хозяев со счетом 8:2.

К середине третьего периода гости ещё могли хотя бы теоретически надеяться на исход матча в свою пользу, когда разрыв в счете был сокращен ими до минимального 3:2, однако последовавшие за этим пять безответных шайб «Анахайма» не составили от этой надежды камня на камне.

В составе победителей голы на счету Даниэля Спронга (7-я), оформившего в матче дубль Адама Хенрика (18-я, 56-я), удачно реализовавшего большинство Девина Шора (24-я), Троя Терри (32я), Кори Перри (38я), Рикарда Раккеля (55-я) и Макса Джонса (60-я).

У гостей голы на свой счет записали Пол Байрон (18-я) и Ши Уэббер (31-я).

Отметим, по итогам игры «Анахайм» продолжает находиться на четырнадцатом месте западной конференции НХЛ с 63 очками в активе. «Монреаль» же идет восьмым в конференции восточной, имея 79 очков