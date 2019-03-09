Туруханск, Красноярский край, 9 марта, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Доследственная проверка по факту инцидента с авиасудном в аэропорту Туруханска Красноярского края начата Западно-Сибирским следственным управлением Следственного комитета РФ на транспорте. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба ведомства.

(сс) Erwan Hesry Пассажиры

По предварительной информации, инцидент с авиабортом произошёл 8 марта в аэропорту Туруханска. Самолёт с тремя членами экипажа и 30 пассажирами на борту по неустановленным пока причинам выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Какой марки был авиаборт и какой авиакомпании он принадлежит, не уточняется. В результате происшествия никто не пострадал.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте в международном аэропорту Piarco Тринидада и Тобаго. Здесь пассажирский самолёт во время заезда в ангар врезался в стену терминала аэропорта. В результате происшествия никто не пострадал.