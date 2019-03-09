Шарлотт, США, 9 марта, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Баскетбольная команда «Шарлотт Хорнетс» переиграла баскетболистов клуба «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 9 марта Сhampionat.com.

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Игра проходила на паркете «Спектрум-центра» в Шарлотт и закончилась победой хозяев со счетом 112:111.

Наиболее результативным игроком встречи оказался нападающий «Шарлотт» Марвин Уильямс, который смог набрать 30 очков за матч. Его партнёр по команде Джереми Лэмб записал дабл-дабл на свой счет с 19 очками и 10 подборами.

У их оппонентов самым результативным стал Бобби Портис с 23 очками, набранными за игру, ещё по 15 очков набрали Джабари Паркер и Бреди Бил.

Отметим, по итогам игры «Шарлотт» с разницей побед-поражений 30−35 находится на десятой строчке восточной конференции НБА. «Вашингтон» там же на одиннадцатом месте с показателем 27−38.