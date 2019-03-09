Пекин, 9 марта, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики Ван Шоувень заявил, что за минувший год Китай и США успели понять, что взаимное повышение тарифов не принесло никакой пользы ни той, ни другой стороне. В связи с этим, в настоящее время Пекин и Вашингтон прикладывают все усилия для достижения нового торгового соглашения, перспективы дальнейших консультаций по этому вопросу выглядят довольно многообещающими. Об этом Ван Шоувень заявил сегодня, 9 марта, в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Мы все уже увидели, что взаимные дополнительные тарифы не имеют никакой пользы, с какой стороны не посмотри, они негативно влияют на уверенность инвесторов и замедляют принятие компаниями тех или иных инвестиционных решений», — сказал заместитель министра коммерции КНР.

Он отметил, что товарооборот между США и Китаем в январе-феврале 2019 года сократился на 19,9% в годовом выражении.

При этом экспорт США во все страны мира вырос на 7%, а вот экспорт Китая сократился на 7%.

Взаимное повышение пошлин несёт вред и интересам США, и Китая, и всего мира, заявил китайский чиновник.

Стоит отметить, что длящиеся уже несколько месяцев торговые переговоры между Китаем и США до сих пор не увенчались каким-либо заметным продвижением вперед. Тем не менее Ван Шоувень считает, что перспективы торгово-экономических консультаций США и Китая многообещающие.