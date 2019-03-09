Красноярск, 9 марта, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Российская лыжная женская сборная стала победительницей женской лыжной эстафеты 3×5 км на всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

Krsk2019.ru Победительницы лыжной эстафеты. Зимняя Универсиада-2019

В составе российской команды выступили Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко и Екатерина Смирнова. Победное время российской сборной составило 43 минуты 1,3 секунды.

Второе место досталось представительницам страны Восходящего солнца, чье отставание от российской женской сборной составило +1 минуту 32,4 секунды. На третьем — итальянская женская команда с отставанием +1 минута 55,1 секунды от времени лидера.

Отметим, теперь в общем медальном зачете у российской сборной, занимающей первое место, 79 медалей. Из них — 28 золотых, 29 серебряных и 2 бронзовые. Зимняя Универсиада в Красноярске закончится 12 марта.