Москва, 9 марта, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё один пострадал в результате аварии, которая произошла на Ленинградском шоссе в городе Москве. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба УГИБДД РФ по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По предварительной информации, авария произошла в 05:20 возле дома номер 202 по Ленинградскому шоссе. Произошло столкновение грузовика «КамАЗ» с легковым автомобилем.

В результате столкновения произошло опрокидывание грузовика на проезжую часть. Погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле. Ещё один получил травмы.

Некоторое время в районе ДТП было затруднено движение по шоссе в сторону области. На месте работали специалисты экстренных служб. В настоящее время последствия аварии устранены.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии в Подмосковье. На 51 километре трассы Москва-Касимов произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, ещё пятеро плучили травмы.