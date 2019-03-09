Орландо, США, 9 марта, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» одержал победу над баскетболистами «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 9 марта Сhampionat.com.

(сс) Jeff Kern Логотип баскетбольного клуба «Орландо Мэджик»

Игра проходила в Орландо на площадке «Эмвей-центра» и завершилась со счетом 111:106 в пользу хозяев.

При этом самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дондич, который смог набрать 24 очка за игру.

Наиболее результативным у «Орландо» стал Теренс Росс с 22 очками. Черногорский центровой «Орландо» Никола Вучевич оформил в игре дабл-дабл с 20 очками и 13 подборами. Ещё 18 очков на счету его партнера по клубу Аарона Гордона.

Отметим, по итогам матча «Орландо» с соотношением побед-поражений 31−36 занимает девятую строчку восточной конференции НБА. «Даллас» с показателем 27−38 находится на тринадцатой позиции запада.