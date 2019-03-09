Вашингтон, 9 марта, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В мире зарегистрировано более 800 млн устройств, работающих под управлением операционной системы Windows 10. Об этом сообщает Ars Technica.

За компьютером

Американская компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 10 в июле 2015 года. Через 11 месяцев эта версия операционной системы была установлена на 350 млн устройств. Для такого же распространения Windows 7 понадобилось 18 месяцев после релиза.

За последние полгода число устройств с Windows 10 увеличилось на 100 млн и достигло отметки в 800 млн. Ожидается, что отметка в 1 млрд устройств под управление Windows 10 будет преодолена в течение года. Этому будет способствовать и прекращение расширенной поддержки Windows 7, которое запланировано на январь 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года операционная система Windows 10 впервые обошла по популярности предыдущую версию Windows 7 на настольных компьютерах. Веб-аналитики компании Net Applications посчитали, что в декабре прошлого года Windows 10 была установлена на 39,22% настольных компьютеров, а Windows 7 — на 36,9%.