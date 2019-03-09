Алдан, Якутия, 9 марта, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Проверку по факту гибели ребёнка в результате сошедшей на него с крыши дома снежной массы начала прокуратура Алданского района Якутии. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

(сс) jorisamonen Снег на крыше

По предварительной информации, ЧП произошло в поселке Нижний Куранах Алданского района Якутии. 7 марта ребёнок самостоятельно ушёл на прогулку. Он забрался на крышу одноэтажного четырёхквартирного дома, который в настоящее время заброшен. Ребёнок упал с крыши дома на землю, сверху на него с крыши сошла большая масса снега. Мальчик погиб на месте от полученных травм.

Прокуратура Алданскго района начала проверку по факту гибели ребёнка. В ходе проверки будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц, исполняющих требования федерального законодательства, регулирующего вопросы обеспечения надлежащего содержания жилищного фонда.

Прокуратура контролирует процессуальную проверку, которая проводится по данному случаю Следственным управлением следственного комитета РФ по региону.

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