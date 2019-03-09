Вашингтон, 9 марта, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу всухую над хоккеистами «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 9 марта Сhampionat.com.

(сс) Mr.TinDC Бейсболка с логотипом «Вашингтон Кэпиталз»

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась с результатом 3:0 в пользу хозяев.

Счет в игре открыл Адре Бураковски, на 3-й минуте поразивший ворота «Нью-Джерси». Следующей шайбы пришлось ждать до третьего периода, когда Никлас Бекстём удачно реализовал большинство и удвоил преимущество своей команды (45-я). Третью и последнюю в матче шайбу забросил в пустые ворота гостей Ларс Эллер (60-я).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 20 минут 34 секунды и отметился за это время 5 бросками в створ ворот и одним силовым приемом.

Отметим, по итогам игры «Вашингтон», для которого это шестая подряд победа, с 87 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице конференции востока НХЛ. «Нью-Джерси» с 59 очками там же на четырнадцатом месте.