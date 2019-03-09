Москва, 9 марта, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация «Ростех» считает, что через несколько лет доля экспорта IT-технологий в продажах компании превысит долю оборонной продукции. Об этом в интервью изданию Defense News заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ростех»

«Мы входим в цифровую эру. Мы идем в IT-технологии, и через несколько лет, по нашим оценкам, наш экспорт в сфере IT превысит наши продажи в оборонной сфере», — рассказал Кладов.

Стоит отметить, что ранее Кладов заявлял, что на рынке вооружений сейчас преобладает тенденция не на закупку новых образцов оружия, а на придание старым платформам новых боевых качеств за счет цифровых технологий.

Благодаря цифровым технологиям боевая техника приобретает более чувствительные сенсоры, увеличивается дальность боя и точность.