Чикаго, США, 9 марта, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Детройт Пистонз» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

(сс) Kevin Ward Талисман баскетбольной команды «Детройт Пистонс» лошадь Хупер

Встреча проходила на паркете «Юнайтед-центра» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 112:104.

Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Детройта» Блейк Гриффин, надравший 27 очков за игру. Его коллега по клубу Андре Драмонд оформил дабл-дабл во встрече с 20 очками и 20 подборами.

Самым результативным у «Буллз» стал защитник Зак Лавин с 24 очками за игру, ещё 23 очка набрал форвард Отто Портер.

Отметим, по итогам игры «Детройт» с соотношением побед-поражений 33−31 находится на шестой строчке восточной конференции НБА. «Чикаго» с показателем 19−48 расположился на тринадцатой позиции.