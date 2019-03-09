Санрайз, США, 9 марта, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» нанес поражение с крупным счетом команде «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

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Встреча проходила на льду «Би-Би-энд-Ти-центра» в Санрайз и закончилась победой хозяев со счетом 6:2.

Голы в составе победителей на счету Джонатана Юбердо (2-я минута), оформившего в матче дубль Маккензи Уигара (17-я, 19-я), Майка Хоффмана (24-я при игре 5×3) и также записавшего дубль в матче на свой счет Майка Мэтисона (38-я, 51-я).

У их оппонентов отличились Джей Ти Браун (30-я) и Марус Фолиньо (39-я).

Первой звездой встречи признан финский капитан «Флориды» Александр Барков, который записал на свой счет в игре пять результативных передач. Ещё три результативные передачи оформил его коллега по клубу — российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов.

Отметим, по итогам игры «Флорида» прервала свою серию из шести подряд поражений и с 70 очками поднялась на одиннадцатое место в турнирной таблице восточной конференции НХЛ. Для «Миннесоты» это третье поражение в последних четырех играх, клуб с 74 очками находится на восьмом месте запада.