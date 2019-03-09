Токио, 9 марта, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано у берегов Японии. Об этом 9 марта сообщает Геологическая служба США (USGS).

(сс) Toomore Chiang Иокогама. Япония

По данным USGS, подземный толчок был зарегистрирован в 03:07 9 марта по всемирному координированному времени (06:07 мск).

Ближайший населённый путь к эпицентру подземной стихии — город Татеяма (население 50 000 человек), находящийся в префектуре Тиба, располагался в 543 километрах на северо-запад. Самым крупным населённым пунктом из ближайших к эпицентру землетрясения стал город Иокогама (население 3 574 000 человек), н располагался в 596 километрах от эпицентра.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

О каких-либо последствиях землетрясения не сообщаеся. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7, которое произошло у побережья Чили. Пострадавших в результате подземных толчков нет.