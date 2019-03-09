Роли, США, 9 марта, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» нанес сокрушительное поражение команде «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

John Slipec Хоккеист «Виннипег Джетс»

Встреча проходила на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и завершилась полным разгромом хозяев со счетом 8:1.

К концу второго периода «Виннипег» забросил пять безответных шайб в ворота «Каролины», причем четыре из них — в первом периоде. Это сделали Кевин Хейз (3-я минута), Блейк Уилер (6-я), Бен Шьяро (10-я при игре 4×4), Николай Элерс (9-я) и Эндрю Копп (40-я).

На 50-й минуте представителю хозяев Грегу Маккеггу удалось забить «шайбу престижа», чтобы не сделать этот разгром ещё и сухим, однако на этом хоккейная удача отвернулась от «Каролины» окончательно и до конца игры гости ещё трижды поразил ворота хозяев. Голы на счету удачно реализовавшего большинство Кайла Конора (50-я), оформившего в матче дубль Энрю Коппа (60-я) и Адама Лаури (60-я).

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов записал на свой счет результативную передачу в матче и это его шестое очко в текущем сезоне НХЛ. Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями и заработал четыре минуты штрафного времени.

Отметим, это третья победа «Виннипега» в четырех последних матчах и по ее итогам клуб с 84 очками находится на третьем месте западной конференции НХЛ. Для «Каролины» же это второе подряд поражение, команда с 79 очками занимает седьмое место восточной конференции.